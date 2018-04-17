Госбюджет и так получил 6 млрд гривен за первый квартал

В заключительных положениях закона о государственном бюджете на 2018 год говорится, что Кабинет министров по итогам первого квартала должен рассмотреть вопрос о возможности повышения минимальной зарплаты с апреля до 4200 грн.

Марченко сказал, что такое повышение сейчас невозможно.

" Оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную зарплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн., что на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн ", - сказал заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью Delo.UA.

При повышении "минималки" до 4200 грн надо было бы расширение расходной части бюджета в год как минимум на 13 млрд грн. А учитывая расходы на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы, Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на нынешний год в 30 млрд грн.

Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.