|Минфин не видит возможности для повышения "минималки" до 4200 грн
|17.04.2018 20:02
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Госбюджет и так получил 6 млрд гривен за первый кварталМинистерство финансов не видит возможности для повышения размера минимальной зарплаты с 3723 грн до 4200 грн.
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В заключительных положениях закона о государственном бюджете на 2018 год говорится, что Кабинет министров по итогам первого квартала должен рассмотреть вопрос о возможности повышения минимальной зарплаты с апреля до 4200 грн.
Марченко сказал, что такое повышение сейчас невозможно.
"Оперативные данные Госказначейства по итогам первого квартала 2018 года свидетельствуют об отсутствии возможности повысить минимальную зарплату. По итогам трех месяцев в госбюджет поступило 193,6 млрд грн., что на 96,9% от утвержденного показателя на первый квартала 2018 года (роспись 199,7 млрд грн). То есть госбюджет недополучил 6,1 млрд грн", - сказал заместитель министра финансов Сергей Марченко в интервью Delo.UA.
При повышении "минималки" до 4200 грн надо было бы расширение расходной части бюджета в год как минимум на 13 млрд грн. А учитывая расходы на повышение должностного оклада работника, тарифного разряда, единой тарифной системы, Минфин оценивает дополнительную потребность в расходах на нынешний год в 30 млрд грн.
Напомним, с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине выросла на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что резервы для повышения минимальной зарплаты в Украине есть уже сегодня.