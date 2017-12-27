За минувшие сутки боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое ранены, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“В целом, за минувшие сутки, российско-террористические войска 6 раз нарушили режим тишины. В результате вражеских обстрелов трех военнослужащих ранено, двое получили боевые травмы и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника. Выражаем соболезнования родным и близким воина, который отдал жизнь за Родину”, — говорится в сообщении.

На Луганском направлении, в вечернее время, боевики не придерживались условий перемирия в районе Светлодарской дуги. Вблизи Луганского соперник применил 82-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы и около двух часов вел огонь по оборонительных укреплениях Вооруженных Сил Украины. Также, из стрелкового оружия, российские наемники обстреливали защитников Станицы Луганской.

Кроме того, в районе Луганского, в светлое время суток, зафиксировано пролет вражеского БПЛА, который в этот период корректировал минометный огонь противника.

Отмечено, что на других ключевых участках нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

“Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников”, — добавили в штабе.

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