Экологи и правозащитники заявили, что несмотря на их протесты Вооруженные силы Украины провели учения в заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника, нанеся ему убыток. Последствия стрельб в заповедной зоне Черноморского биосферного заповедника Фото: life.pravda.com.ua Экологи и правозащитники заявили, что были категорически против учений, однако военные их не послушали и нанесли заповеднику убыток на 12 млн грн. Они пояснили, что любое присутствие посторонних на территории заповедной зоны и даже пролеты над его территорией ниже 2000 метров запрещены.3 апреля рабочая группа обсудила намерение ВСУ провести испытания новых вооружений на территории Черноморского биосферного заповедника, где по словам представителей Минобороны они планировали испытать новый отечественный ракетный комплекс.Через несколько дней на территории наиболее удаленного и дикого урочища Белые Кучугуры взорвались боеприпасы новых и экспериментальных образцов тяжелых вооружений.При этом руководство заповедника и представители НАН Украины категорически возражали против учений и отказались их согласовывать.Правозащитники подчеркнули, что за 91 год существования заповедника, его обитателей ни разу не пугали настолько громкими звуками. Работники заповедника нашли место обстрелов и составили акт о выявленных повреждениях.Они оценили сумму убытков в 12 млн 693 тыс грн. В эту сумму не входит самовольное использование земельного участка а также стоимость учений.Правозащитники предупредили, что боевые учения в заповеднике влекут за собой ответственность по статье 252 Уголовного кодекса Украины."Такая деятельность также является нарушением других законодательных норм – не только природоохранных. Ведь акт на право постоянного пользования земельными участками заповедника с соответствующим целевым назначением принадлежит дирекции биосферного заповедника. Посторонняя деятельность государственных органов здесь является самозахватом территории, нецелевым ее использованием и главное – это осуществляется за бюджетные средства, а, следовательно, имеет признаки коррупции", – подчеркнули в ЭПЛ.В 1984 Черноморский биосферный заповедник первым из всех в СССР взяли под охрану ЮНЕСКО. Охранительный режим заповедной зоны запрещает даже причаливать к ее берегам и находиться на ее территории физическим лицам, кроме работников заповедника.На территорию заповедника на зимовку прилетают сотни тысяч водоплавающих птиц из северной Европы, в том числе два глобально уязвимых вида птиц, которые охраняются на международном уровне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки заповедника территории что биосферного черноморского Теги: происшествия