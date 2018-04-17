|Еврокомиссия рекомендует открыть переговоры о вступлении с Албанией и Македонией
|17.04.2018 20:11
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Западные Балканы станут частью крепкого и стабильного ЕСЕвропейская комиссия рекомендует открыть переговоры о вступлении в блок с Албанией и Республикой Македония
Федерика Могерини. Фото: digitaljournal.com
Об этом заявила высокий представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Могерини, пишет "Эспрессо".
"Еврокомиссия решила открыть переговоры о вступлении с Албанией и Бывшей Югославской Республикой Македония. Западные Балканы станут частью крепкого и стабильного ЕС", - сказала Могерини.
Она отметила, для того, чтобы перспектива для вступления стала реальностью, страны должны признать приоритетными реформы в основных сферах верховенства права, прав человека, демократических институтов и реформы государственного управления, а также по экономическому развитию и конкурентоспособности всех областей, где все еще сохраняются структурные недостатки.
"Сегодняшний шаг вперед для Македонии и Албании является шагом вперед для только региона Западных Балкан. Наша стратегическая направленность и участие дают практический прогресс и выгоды для людей региона. Однако работу над реформами и модернизацией нужно продолжать, в интересах партнеров и ЕС", - сказала Могерини.
Отметим, что между балканских стран переговоры о вступлении в ЕС уже ведутся с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года).
Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.
Как известно, 6 февраля Еврокомиссия одобрила долгожданную стратегию Западных Балкан, направленную на то, чтобы придать новый импульс интеграции в ЕС и ускорить домашнюю работу, которую должны выполнить шесть стран для вступления в блок. В стратегии говорится, что к 2025 году в ЕС "может быть больше 27 государств", "но динамика движения государств Западных Балкан на их пути в ЕС будет зависеть от их собственных заслуг, их скорости и от конкретных достигнутых ими результатов".
Ранее сообщалось, что Европейский Союз готовится обнародовать план нового расширения организации, который предложит перспективу членства в нем для шести стран западной части Балканского полуострова.