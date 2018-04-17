Предыдущий материал мы умышленно закончили открытым вопросом о том, куда будет нанесен окончательный удар, связанный с нынешней агрессивной и непредсказуемой политикой РФ, сама страна или ее лысый предводитель.

На самом деле, ответ содержится в самом вопросе. Если бы все упиралось только в Путина, его уже давно не было. Он уже столько раз спотыкался так, что должен был сломать себе голову, но из тени появлялась крепкая и опытная рука, поддерживающая его от падения и даже можно было различить хотя и тихий, но уверенный голос: «Не сейчас, Вова. Не сейчас». В данной ситуации Путин оказался исключительно ценным пациентом потому, что его тупость и жадность не имеют пределов. Эти два замечательных качества, можно использовать в большой и длинной игре. Скажем так, подобный шанс выпадает крайне редко, информирует svodka.net.

Если говорить о ликвидации первого лица в РФ, то сразу возникает образ Павла 1, шарфа и табакерки. Но был случай диаметрально противоположной ситуации. Павел вел империю в нужном направлении, но в какой-то момент решил развернуться и двинуться другим путем. Если бы его тогда не грохнули, то на просторах империи возникла совершенно другая ситуация и сейчас, ее история как до Павла, так и поле него, не имела бы ничего общего с тем, что сейчас о ней известно. Причем, для ликвидации монарха не понадобилось ни сколько-нибудь много денег или усилий. Нужна была воля и хорошо разработанный план действий.

Это потому, что с ликвидацией самодержца, уничтожается и тот курс, которым он вел страну. В случае Павла, он заложил курс на резкое сближение с Наполеоном. Его убийство поставило крест на этом курсе и империя вернулась на антифранцузские рельсы.

Вот с совком Западу было действительно трудно. Особенно – на конечном этапе его существования. Дело в том, что критичные, для внешнего мира, решения, в совке принимались коллегиально. Больше того, они готовились различными могущественными группами лиц. Ликвидация первого лица совка, не могла кардинально изменить его курс.

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Это было наглядно подтверждено во времена правления позднего Брежнева. Известно, что в конце своей жизни, товарищ Лёня был серьезно болен и почти постоянно пребывал под действием психотропных препаратов. Ни о каких личных решениях уже не могло быть и речи. Он все хуже справлялся с чтением своих речей, написанных на бумажке, и даже перестал узнавать близких соратников. Тем не менее, совок начал войну в Афганистане, в 1979 году и провел крайне неудачную операцию в южном Ливане. Возможно, Брежнев даже не знал об этих неприятностях.

То есть, провести комбинацию, в конце которой кто-то из ближнего окружения первого лица, выпишет ему пропуск в преисподнюю – не составляет особого труда. В случае с Путины, это еще более реально потому, что там давно нет никакой идеологии, которая хотя как-то держала холуев в узде. Теперь все, в том числе и спецслужбы, покупается и продается. Если вопрос ликвидации того же Путина в деньгах, то это – вообще не проблема. Для этого надо просто зарегистрировать мобильные номера на Киевстаре и Водафоне, с пометкой «на похороны Путина» и там за пару недель скопится сумма, которой хватит похоронить лысого на «бис» раз десять. Причем – на пышные похороны, с лафетом пушки, лошадями, в том числе и Лавровым, который за отдельную плату согласится лично тянуть катафалк и даже издавать звуки типа «иго-го».

Если его еще не закопали где-то на персональном острове в теплом море, то это только потому, что он представляет собою отдельно дорогой и отдельно секретный инструмент, который не должен пострадать до самого окончания его миссии. После этого, за его лысую шкурку никто не даст и цента.

Если перестать его воспринимать как нечто разговаривающее, стремящееся всегда быть в пиджаке и ботинках на платформе, а как некий специальный инструмент, то все станет проще, ибо тогда надо будет оценивать не манеру речи, поведения и прочего, а свойства инструмента. Однако эти свойства можно рассматривать лишь понимая то, для чего этот инструмент предназначен. Это все равно, как в начале 20 века, из морской пучины был извлечен древний прибор – «антикитерский механизм», с кучей шестеренок и первое время никто не мог толком сказать, что должен был делать этот сложный инструмент. Лишь со временем было решено, что это – древняя астролябия, позволяющая вычислять положения небесных светил с точностью и функциональностью, намного превышающую ту, что была на момент обнаружения прибора.

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Так и в нашем случае, следует определить, для чего заточен этот инструмент (Путин), а потом – все встанет на место.

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