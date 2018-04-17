Суд предоставил следователю Нацполиции доступ к информации о
номерах мобильных телефонов, с которых осуществлялись звонки с
угрозами начальнику Генерального штаба Виктору Муженко и министру
обороны Украины Степану Полтораку. На служебный номер Муженко
звонил с угрозами человек, который представился депутатом Рады
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr В ходе досудебного
расследования установлено, что 5 декабря 2017 года на служебный
телефон Муженко позвонил человек, который представился депутатом
Верховной Рады."Во время телефонного разговора данное лицо,
используя нецензурную лексику, угрожало физической расправой
начальнику Генерального штаба ВСУ и министру обороны", – говорится
в судебном документе.В декабре 2017 года полиция открыла
производство по ч. 1 ст. 346 (угроза или насилие в отношении
государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса
Украины.Суд удовлетворил ходатайство полиции и предоставил
следователю доступ к информации о номерам мобильных операторов, с
которых осуществлялись звонки.Полиция отказалась предоставить
информацию о звонившем на требование издания LB.ua, сославшись на
тайну следствия.
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