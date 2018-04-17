Суд предоставил следователю Нацполиции доступ к информации о номерах мобильных телефонов, с которых осуществлялись звонки с угрозами начальнику Генерального штаба Виктору Муженко и министру обороны Украины Степану Полтораку. На служебный номер Муженко звонил с угрозами человек, который представился депутатом Рады Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr В ходе досудебного расследования установлено, что 5 декабря 2017 года на служебный телефон Муженко позвонил человек, который представился депутатом Верховной Рады."Во время телефонного разговора данное лицо, используя нецензурную лексику, угрожало физической расправой начальнику Генерального штаба ВСУ и министру обороны", – говорится в судебном документе.В декабре 2017 года полиция открыла производство по ч. 1 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.Суд удовлетворил ходатайство полиции и предоставил следователю доступ к информации о номерам мобильных операторов, с которых осуществлялись звонки.Полиция отказалась предоставить информацию о звонившем на требование издания LB.ua, сославшись на тайну следствия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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