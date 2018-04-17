Письмо адресовано всем правительствам ЕС

Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter .

"46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России", - написал Джозвяк.

В письме отмечается, что использование химического оружия в британском городе Солсбери было последней каплей издевательства Путина над европейскими ценностями. Депутаты вспомнили бомбардировки школ, больниц и мирных территорий Сирии, жестокое набег в Украину, систематические хакерские атаки России, ее дезинформационную кампанию и вмешательства в выборы.

Напомним, ранее президент Польши Дуда отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России.

Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии .

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.