|46 депутатов Европарламента призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России
|17.04.2018 20:19
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Письмо адресовано всем правительствам ЕС46 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали страны ЕС бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России
Фото: AFP
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в Twitter.
"46 членов Европейского парламента пока подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в России", - написал Джозвяк.
В письме отмечается, что использование химического оружия в британском городе Солсбери было последней каплей издевательства Путина над европейскими ценностями. Депутаты вспомнили бомбардировки школ, больниц и мирных территорий Сирии, жестокое набег в Украину, систематические хакерские атаки России, ее дезинформационную кампанию и вмешательства в выборы.
Напомним, ранее президент Польши Дуда отказался принять участие в торжественной церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу в России.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия выдворит из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества, которые предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов. Такое решение поддержал Госдеп США.