Народный депутат Михаил Гаврилюк ездит на работу на автомобиле с военным номерным знаком.

Видеодоказательство этому обнародовал журналист Василий Крутчак в своем Facebook, передает со ссылкой на .

По его информации, Гаврилюк пользуется автомобилем, который люди передали на нужды военных в зоне АТО.

"Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на этом автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая", - написал Крутчак.

В прошлом году народный депутат Михаил Гаврилюк рассказывал, что ездит на работу на метро. Он прошел в Верховную Раду по одному из избирательных округов Киевской области. Член фракции "Народный фронт".

На Майдане стал известным по скандальному видео пыток, совершенных силовиками спецподразделения "Ягуар".

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