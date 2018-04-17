Представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский сообщил о том, что в Украине готовы обеспечить беспрепятственный и безопасный вывод российских войск из Приднестровья.

Об этом он заявил во время брифинга в Киеве, передает Интерфакс, информирует svodka.net.

Наша позиция неизменна. Мы предоставим территорию и обеспечим беспрепятственный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или, по крайней мере, заявит о своей готовности,

– отметил Крыжановский.

Он также отметил, что в России пока не готовы выводить свои войска из этой территории и добавил, что «они будут цепляться за все и искать новые элементы».

«Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они не выводить войска, поскольку это может дестабилизировать ситуацию. В Госдуме политики говорят, что ситуация в Украине нестабильная, следовательно через такую территорию нельзя вывозить боеприпасы», – добавил украинский представитель по приднестровскому урегулированию.

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