Ирина Геращенко лично отбирает людей на своё суждение, которых приготовили к обмену. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

"Я же говорил, абсолютно недоговороспособные существа!!!

Только что, вопреки договоренностям, лично Геращенко Ирина отобрала из уже находящихся и готовых к обмену лиц, тех, кого посчитала нужным именно она.

В итоге Мефедов Евгений и еще восемь человек, остались на месте!

И это только начало!" - Заявил адвокат Евгения Мефёдова Валентин Рыбин.

Адвокат Татьяна Монтян сообщила, что её клиента, гражданина Эстонии Владимира Полякова вместе с пятью россиянами, которых готовили к сегодняшнему обмену и содержали в фильтрационном лагере в Святогорске Донецкой области не взяли на обмен.

"Мой клиент, гражданин Эстонии Владимир Поляков, которого Эстония подло выдала Украине "за участие в террористической организации ЛНР", внесенный в списки на обмен, прошел "судебную очистку" еще 18 декабря и с этого времени содержался в фильтрационном лагере в Славяногорске в ожидании обмена, хотя теоретически абсолютно свободным человеком - освобожденной по приговору суда.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы по вывезли из фильтрационного лагеря.

А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то "политическое решение". "Возможно, поменяют в январе" - пролепетала Лутковская, больше ничего не объясняя.

Итак, сейчас абсолютно свободный человек содержится в фильтрационном лагере насильно, без каких-либо оснований.

Эстонском консулу, конечно, безразлично - за все время к моему клиенту не было ни одного визита. ЦеЕвропа, конечно!

Что это значит и что будет дальше - неизвестно.

Ну что тут можно сказать, как назвать украинскую власть ?!

КИДАЛЫ И БЕЗПРЕДЕЛЬЩИКИ!" - Заявила Татьяна Монтян.

Руководитель рабочей группы по обмену пленными так называемой "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила эту информацию.

"Сейчас мы отправляемся на место обмена, где будем передавать удерживаемых лиц, которые содержались на территории ЛНР", — сказала она.

Обмен пленными должен состояться в среду на Донбассе. Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в плену на территории ОРДЛО.

Напомним, что пленных на Донбассе обменяют в среду, 27 декабря, около 13:00.

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