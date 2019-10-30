|В Минобороны разъяснили ситуацию с призывом в армию с 18 лет
|30.10.2019 13:36
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Об этом Радио Свобода рассказал замглавы Минобороны Александр Полищук.
"Законодательно никто не отменял призыв с 18 лет. <...> Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста", - пояснил он.
Еще одним правильным решением, по мнению Полищука, был отказ от направления "срочников" в зону боевых действий, чтобы вместо этого в тылу готовить из них активный запас для ВСУ.
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