Находившийся в Mazda сын водителя утверждает, что отец не увидел
приближающуюся маршрутку из-за деревьев. В результате столкновения
погибло восемь человек. Водитель Mazda получил травму при ударе о
руль Фото: dp.npu.gov.ua Он рассказал, что в момент аварии
находился на пассажирском сидении.Молодой человек должен был
уезжать в Днепр, до отправления автобуса оставалось около 10
минут.По словам сына водителя Mazda, маршрутку они не успели
увидеть из-за деревьев. С места происшествия его отца
госпитализировали с травмой после удара о руль. Позже 50-летний
хозяин иномарки был задержан. Он принял участие в следственных
действиях и прошел медицинское освидетельствование на наличие
алкоголя в крови.Несовершеннолетний пассажир Mazda серьезно не
пострадал.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На
перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль
Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из
местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь
человек, 21 пострадал.В Кривом Роге 18 апреля
объявлено днем траура по жертвам ДТП.
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