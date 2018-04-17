Находившийся в Mazda сын водителя утверждает, что отец не увидел приближающуюся маршрутку из-за деревьев. В результате столкновения погибло восемь человек. Водитель Mazda получил травму при ударе о руль Фото: dp.npu.gov.ua Он рассказал, что в момент аварии находился на пассажирском сидении.Молодой человек должен был уезжать в Днепр, до отправления автобуса оставалось около 10 минут.По словам сына водителя Mazda, маршрутку они не успели увидеть из-за деревьев. С места происшествия его отца госпитализировали с травмой после удара о руль. Позже 50-летний хозяин иномарки был задержан. Он принял участие в следственных действиях и прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.Несовершеннолетний пассажир Mazda серьезно не пострадал.ДТП в Кривом Роге произошло утром 17 апреля. На перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус, который перевозил сотрудников одного из местных предприятий. В результате происшествия погибли восемь человек, 21 пострадал.В Кривом Роге 18 апреля объявлено днем траура по жертвам ДТП. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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