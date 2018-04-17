С начала суток боевики 21 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, вследствие чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом на своей странице Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"С начала суток российско-оккупационные войска осуществили 21 обстрел позиций Вооруженных Сил Украины. Агрессор продолжает применять запрещенное минскими соглашениями оружие. К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще двое наших воинов - получили ранения. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлени из запрещенной 152 мм артиллерии, стрелкового и снайперского оружия враг обстрелял наши укрепления близко Зайцевого. Кроме этого, с 120 мм минометов оккупанты вели огонь по защитникам Троицкого, а из крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Луганского.

На Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия агрессор обстрелял наши позиции в районе Гнутово. Кроме этого, минометы калибра 82 мм и гранатометы соперник применил по защитникам Новотроицкого, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитникам Авдеевки и Шахты "Бутовка", а вооружение БМП - под Павлополем. Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали наши позиции близко Водяного, а с стрелкового оружия - в районе Опытного и Широкино.

Напомним, вчера в зоне АТО погиб один украинский военный, четверо получили ранения различной степени. Среди раненых есть женщина-медик.

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