|В Польше живут и работают 2 миллиона украинцев
|17.04.2018 20:27
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Трудовая миграция украинцев в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины, - посолНа территории Польши сейчас проживают, работают и учатся 2 миллиона украинцев.
Фото: з вільних джерел
По словам посла, трудовая миграция украинцев в Польше выгодна как для самой Польши, так и для Украины.
"Украинцы присылают сбережения своим семьям в Украине. По нашим расчетам, в прошлом году из Польши в Украину перечислили 100 млрд грн",- сообщил посол Польши в Украине Пекло на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .
Напомним, что с 2018 года в Польше вступили в силу новые правила трудоустройства иностранцев, согласно которым заявления поляков о намерении поручить работу иностранцу будет заменено платными разрешениями на сезонные работы.
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