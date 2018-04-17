Попытки создания единой Украинской православной церкви руками государства закончатся "большим пшиком", заявил на своей странице в Facebook заместитель главы отдела внешних церковных связей УПЦ Московского патриархата Николай Данилевич.

"Думаю я, что это все закончится большим пшиком, как это было много раз до этого. Будет много шума в СМИ, и на этом все закончится. Почему? Потому что строят на том фундаменте, на котором в принципе строить невозможно. Начинать надо с УПЦ, а не с ее сепаратных частей. Пиджак к пуговице не пристрачивают, а наоборот: пуговицу – к пиджаку", – написал Данилевич.

Он уверяет, что УПЦ МП поддерживает идею единой церкви, но "на каноничных началах".

"Власти, которая, вероятно, хочет эту тему использовать, чтобы остаться на второй срок, хотелось бы напомнить следующее: еще никто в нашей стране на церковной теме не смог этого сделать. Провалы на этой теме были, а выигрышей я не помню", – отметил Данилевич.

По его мнению, президент Украины, рассматривающий вопрос единой поместной церкви, выглядит так же странно, как выглядел бы митрополит Онуфрий, рассматривающий вопрос вступления в НАТО. "Невозможно решать судьбу церкви без самой церкви", – добавил представитель УПЦ МП.

Президент Украины Петр Порошенко объявил о начале процедуры создания единой Украинской православной поместной церкви. При этом Порошенко уточнил, что "это не церковный, а государственный вопрос".

Главные тезисы президента можно свести к четырем пунктам:

1. Порошенко сказал, что у него была продолжительная встреча с патриархом Варфоломеем и членами Синода Константинопольского патриархата. И те якобы дали свое согласие на создание в Украине автокефальной православной церкви.

2. В этом вопросе огромное значение отводится единству в стане просителя. Поэтому с соответствующим обращением к Варфоломею уже выступили представители Киевского патриархата (Порошенко показал подписанный документ) и непризнанной Автокефальной церкви (у них был собор, итогом которого также стало согласованное обращение иерархов УАПЦ к Константинопольскому патриарху).

На очереди – обращение к Варфоломею от имени президента и парламента Украины.

3. Как сказал Порошенко, епископы "других церквей" тоже могут присоединиться к процессу – имея в виду, вероятно, каноническую УПЦ.

4. Порошенко надеется, что после передачи всех обращений в Фанар (резиденция Варфоломея. – Прим. ред.) решение Константинополем будет принято до празднования 1030-летия Крещения Руси.

В то же время у президента уверены, что томос от патриарха будет уже в этом году. Такое предположение высказал президентский политтехнолог Олег Медведев.

Он заявил, что "автокефальным" епископам УПЦ МП "пора выходить из схронов".

"То, что Украина как никогда близка к появлению такой церкви (автокефальной. – Прим. ред.), стало очевидным после встречи Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Томос возможен уже в этом году, хотя ясно, что будет сумасшедшее противодействие Москвы. Все епископы УПЦ КП и УАПЦ в полном составе уже подписали обращение в Константинополь.

Пришло время для "автокефального крыла" УПЦ МП выходить из схронов, вынимать фигу из кармана, резать московскую пуповину и ставить автографы под обращением к Его Святейшеству Варфоломею.

Всем понятно, что этот вопрос больше, чем церковный. Этот вопрос геополитики и национальной безопасности", – написал Медведев в Facebook.

Юрист Елена Лукаш считает, что юридически вопрос церкви – вообще не в компетенции президента.

"Автокефалия – только повод. Повод разжечь еще один внутренний конфликт и, разделив народ, остаться властвовать.

Вся эта история только про власть и ресурсы. Ничего святого у этих чертей нет.

И к полномочиям президента эти движения не имеют никакого отношения".

Данная инициатива Порошенко выглядит тем более странно, что сам президент - прихожанин УПЦ МП.

Порошенкодаже уличили в "работе на Кремль" из-за инициативы:

"Начальник решил отрегулировать религию. Всё, за что взялся перед этим уже либо развалилось, либо зашло в беспорядок.

Язык, война, вера, героизм, патриотизм, история, майдан, потеря территорий - первая линия общественного конфликта.

Обнищание, преступность, так называемые реформы, репрессии, преследование за инакомыслие, люстрация, обыски, аресты, насилие, убийства, борьба с журналистами и бродячие бандформирования - вторая.

Пафос, тупость, дерзость, воровство и мародёрство - третья линия." - Заявил Андрей Портнов.

Патриарх Константинопольский Варфоломей не может поддержать создание "независимой церкви" в Украине, так как преодоление раскола украинского православия вероятно только на основе церковных канонов. Об этом сказал в понедельник журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"У нас нет достоверных сведений о содержании беседы между патриархом Варфоломеем и Петром Порошенко. Но мы исходим из того, что единство православной церкви является той незыблемой ценностью, которую должны поддерживать все поместные православные церкви", - сказал митрополит.

"Эта ключевая позиция не может претерпеть изменения", - добавил он.

Митрополит напомнил, что ранее патриарх Варфоломей "неоднократно заявлял, что считает митрополита Онуфрия единственным каноническим главой православной церкви на Украине".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира