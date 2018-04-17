В последнее время появляются всё более резонансные сведения, что применение медпрепаратов, предписываемых врачами, является очень опасным. Учёные сообщили шесть видов из них, которые они отнесли к наиболее «вредной» категории.

По мнению экспертов, уже к 2020 году больше половины населения Земли станет принимать не менее одного лекарственного средства пожизненно. Предпосылками для подобного вывода стало то, что уже сейчас те, кому более 65 лет, потребляют каждый день не менее двух или трёх медицинских препаратов. Специалисты установили, что не все из них являются безобидными. Более того, опасность для жизни может вызвать их соединение друг с другом, информирует svodka.net.

Более того, многие из опрошенных считают, чем больше лекарств им пропишет врач, тем скорее они излечатся от своих проблем.

Последние исследования показали, что это не так. В частности, в США в 2017 году смерти от осложнений после приёма лекарств составили 225 тысяч случаев. Это больше, чем случилось при ДТП.

Наиболее опасными являются антибиотики, глюкокортикоиды, гормональные препараты, противовоспалительные и противовирусные препараты, а также иммуномодуляторы.

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