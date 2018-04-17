Украина в течение 2017 года экспортировала почти 8 тыс. тонн слив и терна на 6,2 млн долл., а в предыдущем году было поставлено на внешние рынки только 1 тонну на 2,4 тыс. долл., передает со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

По информации министерства, больше только украинских слив прошлом году было продано в Польшу - 6,6 тыс. тонн на 5,4 млн долл. Также этот продукт пользовался спросом в Беларуси, куда экспортировано 705 тонн на 337,5 тыс. долл., Латвии - 265 тонн на 121 тыс. долл., Румынии - 254 тонны на 210,5 тыс. долл. и в другие страны.

При этом, как сообщили в пресс-службе, в 2017 году Украина импортировала почти 1000 тонн слив и терна на 905 тыс. долл.

Как сообщал за первые два месяца этого года Украина экспортировала аграрных и пищевых продуктов на 2,8 млрд долл.

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