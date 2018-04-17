В ГМС напомнили, что любые предложения от посредников по ускорению оформления загранпаспортов являются незаконными

"Несмотря на устойчиво повышенный спрос на загранпаспорта, очередь на персонализацию сокращается. Это стало возможным после введения в эксплуатацию на полиграфкомбинат "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которая была приобретена в 2017 году. Если в середине марта общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" составляла около 700 тысяч, то утром 16 апреля очередь составляла 572 тысяч", - информирует пресс-служба Государственной миграционной службы.

Отмечается, что динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от текущего спроса на загранпаспорта.

Учитывая задержки в выдаче загранпаспортов из-за технической неспособности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса, ГМС не советует каким образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и т.п.), не имея на руках действующего паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

ГМС напоминает, что любые предложения от посредников по предоставлению услуг по ускорению оформления загранпаспортов являются незаконными, и информацию о таких "посредников" Государственная миграционная служба передает Нацполиции для дальнейшего реагирования.