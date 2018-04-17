|Мировые звезды музыкальной сцены имеют украинские корни
|17.04.2018 20:37
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Gazeta.ua предлагает подборку с именами мировых музыкальных исполнителей, которые имеют украинское происхождение, передает со ссылкой на .
Боб Дилан
Поэт, музыкант и лауреат Нобелевской премии в области литературы 2016 Боб Дилан родом из украинского Одессы. Бабушка и дедушка исполнителя переехали в в 1905 году.
Сегодня Боба Дилана называют вторым по значимости после The Beatles исполнителем в истории музыки.
Ленни Кравиц
Дедушка певца по отцовской линии был коренным киевлянином. Переехал в . Свою экзотическую внешность Кравиц унаследовал от матери - темнокожей актрисы Рокси Рокер. Сам певец хорошо помнит о своих корнях и во время приезда в отметил, что ему приятно вернуться домой.
Стивен Тайлер
Дедушка фронтмена Aerosmith был выходцем из Украины. После переезда в , он сменил фамилию с Чернишевич на Бланч.
Евгений Гудзь
Вокалист группы Gogol Bardello родился в селе Боярка Киевской области. Жил на Оболони. После переезда в музыкант создал группу, активно гастролирует по миру. Сам Гудзь снимается в кино. Он уже успел побывать на одной съемочной площадке с Элайджей Вудом и Мадонной.
Bloom Twins
Участницы этой британской группы - Украинский. Аня и Соня Куприенко родились в Броварах под Киевом. В 15 лет талантливых сестер пригласили переехать в Лондон и основать собственную группу.
Билл Эванс
Мать Эванса, Мария Сорока, родом из Украины. Ее семья иммигрировала в .
Легендарный американский джазовый пианист влияние на развитие музыки этого жанра. Он придумал оригинальные импровизации с добавлением ритма, которые стали его визитной карточкой.
Владимир Горовиц
Один из величайших пианистов в истории музыки. Родился в в 1903 году, музыкальное образование получил в Киевском музыкальном училище, а первый концерт дал в Харькове. С 1940 года жил в . Владимир Горовиц - обладатель 24 премий Грэмми.
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