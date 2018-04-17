Gazeta.ua предлагает подборку с именами мировых музыкальных исполнителей, которые имеют украинское происхождение, передает со ссылкой на .

Боб Дилан

Поэт, музыкант и лауреат Нобелевской премии в области литературы 2016 Боб Дилан родом из украинского Одессы. Бабушка и дедушка исполнителя переехали в в 1905 году.

Сегодня Боба Дилана называют вторым по значимости после The Beatles исполнителем в истории музыки.

Ленни Кравиц

Дедушка певца по отцовской линии был коренным киевлянином. Переехал в . Свою экзотическую внешность Кравиц унаследовал от матери - темнокожей актрисы Рокси Рокер. Сам певец хорошо помнит о своих корнях и во время приезда в отметил, что ему приятно вернуться домой.

Стивен Тайлер

Дедушка фронтмена Aerosmith был выходцем из Украины. После переезда в , он сменил фамилию с Чернишевич на Бланч.

Евгений Гудзь

Вокалист группы Gogol Bardello родился в селе Боярка Киевской области. Жил на Оболони. После переезда в музыкант создал группу, активно гастролирует по миру. Сам Гудзь снимается в кино. Он уже успел побывать на одной съемочной площадке с Элайджей Вудом и Мадонной.

Bloom Twins

Участницы этой британской группы - Украинский. Аня и Соня Куприенко родились в Броварах под Киевом. В 15 лет талантливых сестер пригласили переехать в Лондон и основать собственную группу.

Билл Эванс

Мать Эванса, Мария Сорока, родом из Украины. Ее семья иммигрировала в .

Легендарный американский джазовый пианист влияние на развитие музыки этого жанра. Он придумал оригинальные импровизации с добавлением ритма, которые стали его визитной карточкой.

Владимир Горовиц

Один из величайших пианистов в истории музыки. Родился в в 1903 году, музыкальное образование получил в Киевском музыкальном училище, а первый концерт дал в Харькове. С 1940 года жил в . Владимир Горовиц - обладатель 24 премий Грэмми.

Во Львове создали "черную карту" с отметками заведений, в которых играет российская популярная музыка. На базе сервиса Maps жители Львова начали ставить отметки геолокации черного цвета на расположении кафе и магазинов, где, по их словам, из динамиков раздается российская поп-музыка

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