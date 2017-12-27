94-летний Джон Бауэр умер после непродолжительной борьбы с пневмонией, сообщила его семья. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бауэр введен в Зал хоккейной славы Фото: ЕРА 94-летний Бауэр умер после непродолжительной борьбы с пневмонией. It is with great sadness that the Bower family announces the passing of @MapleLeafs legend #JohnnyBower after a short battle with pneumonia. (Photo courtesy of the Toronto Star) pic.twitter.com/FHayp8xE1t — John Bower (@Ooks_AD) 27 грудня 2017 р. Бауэр родился 8 ноября 1924 года в семье украинских переселенцев.Он играл на позиции вратаря. В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 552 матча. Бауэр дважды получал приз лучшего голкипера НХЛ, а в 1976 году был введен в Зал славы хоккея. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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