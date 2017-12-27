Погода, Новости, загрузка...
Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр
27.12.2017 09:57
94-летний Джон Бауэр умер после непродолжительной борьбы с пневмонией, сообщила его семья. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бауэр введен в Зал хоккейной славы Фото: ЕРА 94-летний Бауэр умер после непродолжительной борьбы с пневмонией.

It is with great sadness that the Bower family announces the passing of @MapleLeafs legend #JohnnyBower after a short battle with pneumonia. (Photo courtesy of the Toronto Star) pic.twitter.com/FHayp8xE1t

— John Bower (@Ooks_AD) 27 грудня 2017 р.
Бауэр родился 8 ноября 1924 года в семье украинских переселенцев.Он играл на позиции вратаря. В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 552 матча. Бауэр дважды получал приз лучшего голкипера НХЛ, а в 1976 году был введен в Зал славы хоккея.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Комментарии   

 
0 #1 iva 28.12.2014 15:57
молодец Рамзан уважаю тебя как мужика многие думали что народы Кавказа ударят в спину России в это трудный момент но все оказалось наоборот народы Кавказа вместе с русскими готовы встать на защиту России
Цитировать
 