|Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр
|27.12.2017 09:57
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It is with great sadness that the Bower family announces the passing of @MapleLeafs legend #JohnnyBower after a short battle with pneumonia. (Photo courtesy of the Toronto Star) pic.twitter.com/FHayp8xE1t— John Bower (@Ooks_AD) 27 грудня 2017 р.
Бауэр родился 8 ноября 1924 года в семье украинских переселенцев.Он играл на позиции вратаря. В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 552 матча. Бауэр дважды получал приз лучшего голкипера НХЛ, а в 1976 году был введен в Зал славы хоккея.
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