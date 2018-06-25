В Украине 2 июля стартует вступительная кампания 2018 года. Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич на пресс-конференции.

По словам Гриневич, с этого дня начнется регистрация электронных кабинетов абитуриентов. Сегодня Минобразования начнет тестировать эту систему.

Стоит отметить, что регистрация электронных кабинетов будет длиться до 25 июня. А прием заявлений и документов начнется 12 июля.

"Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля. Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов ВНО - до 26 июля. Творческие конкурсы будут проведены в несколько сессий - с 14 по 26 июля. Вступительные экзамены - с 21 по 26 июля, собеседования - с 21 по 23 июля включительно", - уточнила Гриневич.

Она также отметила, что рейтинговый список поступающих с указанием рекомендованных к зачислению сформируют и обнародуют 1 августа.

"Поступающие, которые получат рекомендации, должны выполнить все требования к зачислению на места государственного или регионального заказа - то есть вовремя подать свои оригиналы документов до 6 августа. Зачисление поступающих по государственным или региональным заказом состоится 7 августа - то есть во время приказов о зачислении, а за средства физических или юридических лиц - не позднее 30 сентября. Это основные даты вступительной кампании", - заявила министр.

Как сообщал svodka.net, в Украине изменили правила зачисления детей в 1 класс .

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