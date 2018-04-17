Сегодня эксперты завершили экспертизу прохождения на полиграфе народного депутата Украины Надежды Савченко, но была ли полностью завершена сегодня экспертиза, станет известно через несколько дней. Об этом сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

"На сегодняшний день она (экспертиза - ред.) завершена. Вывод о том, завершена ли она полностью, будут ли еще какие-то дополнительные моменты могут сказать только специалисты. Они пообещали сообщить только через два дня", - сказал адвокат.

То есть, уточнил Соловей, в течение этих нескольких дней станет ясно, довольно ли экспертам полученной информации, или нет.

Как сообщал допрос на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз арестованного народного депутата Надежды Савченко начался при отсутствии ее адвокатов.

Напомним, проверка Савченко на полиграфе должна была состояться еще вчера, ради чего она прекратила голодовку на три дня. Проверка вчера не состоялась, и Савченко с 10:00 вчерашнего дня возобновила голодовку.

Как сообщал Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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