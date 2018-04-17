Военное противостояние в Сирии имало театральный характер. Ни одна из сторон не понесла существенные потери. Трамп и Путин сохранили свои политические лица. Но Россия будет вытеснять США.

Об этом сайту «24» рассказал военный знаток Дмитрий Снегирев, информирует svodka.net.

США и союзники постреляли по пустыне в Сирии, на этом все и закончилось. Все, как и год назад, когда тоже было обострение в Сирии из-за химических атак Башаром Асадом мирного населения, а Трамп нанес ракетные удары. Заявления, что таким образом поставили на место Асада, не соответствуют действительности. Сирия четко поделена на зоны влияния,

– считает эксперт.

В частности, Снегирев обращает внимание на заявления России о том, что бытие военного контингента США в Сирии незаконно. По его словам, Россия будет пытаться вытеснить США из Сирии и взять под контроль нефтеносные районы. Кроме того, отмечает специалист, Россия, по сути, заручилась поддержкой Турции. Эрдоган, с одной стороны, поаплодировал ракетным ударам США и союзников. С другой – не предоставил воздушное пространство самолетам США. Не поддержала удары по Сирии и Германия.

«В Сирии не будет более существенного обострения. Она разделена на зоны оккупации. Периодически там будут возникать показательные моменты, когда конфликтующие стороны будут красоваться друг перед другом военной силой», – считает Дмитрий Снегирев.

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