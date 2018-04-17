В Генштабе готовы защищаться в суде и прорабатывают исковое заявление

Об этом в комментарии Общественному сказал пресс-секретарь Генштаба Вооруженных сил Богдан Сеник.

Он добавил, что в Генштабе готовы защищаться в суде и прорабатывают исковое заявление.

"Официально в Генштаб поступило заявление и оно сейчас прорабатывается. Принимаются меры по обеспечению надлежащего представительства интересов Генерального штаба ВСУ в суде", - сказал Сеник.

По его словам, поручение по которому судится Матиос - это телеграмма, в которой говорится о порядке допуска к военным объектам, отсылает исключительно в действующие законы Украины.

"Было соответствующее юридическое объяснение о порядке допуска к работе работников военной прокуратуры в органах военного управления и воинских частях на объектах. Сама телеграмма ссылается на уже существующие в Украине нормативные документы и законы, которые регулируют порядок доступа и действий работников военной прокуратуры на военных объектах", - сказал Сеник.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал иск против начальника Генштаба Виктора Муженко через полномочия военных следственных прокуроров.