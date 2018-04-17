Рева предложил начислять субсидии украинцам, работающим заграницей Украинцам, которые работают за границей, будут начислять субсидию и трудовой стаж. Соответствующее предложение внес министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов, информирует svodka.net. «Мы предлагаем стимулировать их (людей, работающих за границей) к добровольному страхованию. То есть мы готовы давать субсидию семьям, где люди работают за рубежом при условии, что они охотно застрахуются и заплатят вклад хотя бы за 3 месяца. За 3 месяца минимальный взнос — это 2500 грн, а мы за это даем им субсидию и страховой стаж, который будет давать людям право на пенсию. Это стимулирующий момент, который должен давать людям возможность пользоваться системой социальной защиты», – отметил Андрей Рева.

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