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Финал Лиги чемпионов в Киеве посетят более 50 тыс. иностранных болельщиков - Яровой
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17.04.2018 20:48
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Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил,
что большая часть болельщиков, которые планируют посетить конец
Лиги чемпионов в Киеве, приедут в Украину неорганизованно. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке По словам Ярового,
большинство болельщиков прибудут в Украину неорганизованно Фото:
mvs.gov.ua "В конце мая Украина будет принимать, без преувеличения,
одно из самых масштабных международных мероприятий этого года –
конец Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая
на стадионе "Динамо" им. Лобановского – конец Лиги Чемпионов
между женщин, а 26 мая на НСК "Олимпийский" – конец Лиги
чемпионов. При этом именно последний потребует наиболее усиленного
внимания со стороны полиции, ведь его посетят более 50 тыс.
иностранцев", – сказал Яровой.По словам Ярового, большинство
болельщиков посетят Украину неорганизованно. В МВД ожидают, что
кроме фанатов, которые будут поддерживать команды на стадионе, до
10 тыс. иностранцев приедут в киевскую фан-зону.Он добавил, что на
время проведения финалов женской (24 мая) и мужской Лиги чемпионов
к охране общественного порядка будут привлечены около 3 тыс.
нацгвардейцев. С 21 мая все главные управления полиции должны
перейти в чрезвычайный режим работы.Финалисты Лиги чемпионов
определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и
“Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го
и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая.
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