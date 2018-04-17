Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что большая часть болельщиков, которые планируют посетить конец Лиги чемпионов в Киеве, приедут в Украину неорганизованно. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Ярового, большинство болельщиков прибудут в Украину неорганизованно Фото: mvs.gov.ua "В конце мая Украина будет принимать, без преувеличения, одно из самых масштабных международных мероприятий этого года – конец Лиги чемпионов УЕФА. Эти матчи столица будет встречать 24 мая на стадионе "Динамо" им. Лобановского – конец Лиги Чемпионов между женщин, а 26 мая на НСК "Олимпийский" – конец Лиги чемпионов. При этом именно последний потребует наиболее усиленного внимания со стороны полиции, ведь его посетят более 50 тыс. иностранцев", – сказал Яровой.По словам Ярового, большинство болельщиков посетят Украину неорганизованно. В МВД ожидают, что кроме фанатов, которые будут поддерживать команды на стадионе, до 10 тыс. иностранцев приедут в киевскую фан-зону.Он добавил, что на время проведения финалов женской (24 мая) и мужской Лиги чемпионов к охране общественного порядка будут привлечены около 3 тыс. нацгвардейцев. С 21 мая все главные управления полиции должны перейти в чрезвычайный режим работы.Финалисты Лиги чемпионов определятся по итогам матчей “Реал” – “Бавария” и “Ливерпуль” – “Рома“. Первые полуфинальные игры пройдут 24-го и 25 апреля, ответные – 1-го и 2 мая. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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