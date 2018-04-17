|Саудовская Аравия заявила о готовности отправить войска в Сирию
|17.04.2018 20:51
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Ранее Саудовская Аравия уже предлагала Обаме ввести свои войскаСаудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении.
Фото: AFP
"Мы обсуждаем с США, с самого сирийского кризиса, вопрос об отправке сил в Сирию", - заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, информирует Reuters.
Он также подчеркнул, что ранее уже предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.
В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.
С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.
В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь.
Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".