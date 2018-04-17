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Саудовская Аравия заявила о готовности отправить войска в Сирию
17.04.2018 20:51
Саудовская Аравия заявила о готовности отправить войска в Сирию
Ранее Саудовская Аравия уже предлагала Обаме ввести свои войска
Саудовская Аравия готова отправить своих военных в Сирию в составе международной коалиции во главе с США, если будет принято решение о ее расширении.
Саудовская Аравия заявила о готовности отправить войска в Сирию Фото: AFP

"Мы обсуждаем с США, с самого сирийского кризиса, вопрос об отправке сил в Сирию", - заявил министр иностранных дел Адель аль-Джубейр, информирует Reuters.

Он также подчеркнул, что ранее уже предлагал бывшему президенту США Бараку Обаме ввести войска в Сирию.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе начали военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В результате авиаударов у Хомса (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения. По данным Минобороны Великобритании, при ударе также были применены 4 боевых реактивных самолета Tornado. Франция заявила, что использовала ракеты, выпущенные с истребителя Rafale.

С поддержкой действий США и союзников уже выступили в НАТО, ЕС, Чехия, Турция, а также Украина.

В то же время Дамаск назвал удары грубым нарушением международного права. С решительным осуждением выступила также Беларусь. 

Президент США Дональд Трамп назвал удара по Сирии "выполненной миссией".
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