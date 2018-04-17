В Украине заработает приложение, где пенсионеры смогут отслеживать свои пенсии в режиме онлайн.

Сегодня Пенсионный фонд получил от Агентства США по международному развитию серверную систему Oracle стоимостью миллион долларов. Новое оборудование будет работать с мая. Это повысит защиту данных 42 млн украинцев, информация о выплатах и ​​стаже которых хранится в Пенсионном фонде, информирует svodka.net.

«Пенсионная реформа — это не просто изменение формулы начисления пенсий, но и улучшение качества обслуживания людей. Благодаря новому оборудованию, уже не надо будет бегать к инспектору, выяснять, какой у вас стаж и какая будет пенсия. В объединенной системе можно зайти в свой кабинет, посмотреть все данные и даже смоделировать будущую пенсию», — говорит вице-премьер-министр Павел Розенко.

Пенсионный фонд работает над тем, чтобы все виды услуг можно было получать дистанционно. Две услуги планируют запустить уже в ближайшие 1,5-2 месяца.

«Это SMS-информирование о размере пенсии и ее перерасчете. Если человек желает, тогда будет получать такие сообщения. Также в ближайшее время запустим дистанционное получение справок о размере пенсии, размере уплаченных взносов», — подчеркнул глава Пенсионного фонда Алексей Зарудный.

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Новая система позволит ускорить процесс оформления пенсий.

«При старой системе процесс оформления пенсии занимал в среднем 10 дней. Мы хотим сократить процесс до 15 минут. Также благодаря электронной системе будет достигнута прозрачность пенсионных выплат — государство не будет платить пенсии «мертвым душам»», — добавил глава ПФ.

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