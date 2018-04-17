Президент Сирии Башар Асад получил орден Почетного легиона – высшую
государственную награду Франции – в 2001 году от тогдашнего
президента страны Жака Ширака. Источник AFP сообщил, что Елисейский
дворец уже начал процедуру лишения награды. Асад был награжден
высшим знаком отличия во Франции в 2001 году Фото: EPA В Елисейском
дворце подтвердили, что великий магистр ордена – Макрон –
уже начал процедуру лишения награды.Агентство напоминает, что Асад
получил орден Почетного легиона в 2001 году из рук тогдашнего
президента Франции Жака Ширака.Решение о лишении Асада высшей
французской награды принято на фоне обострения конфликта в Сирии:
западные страны обвинили вооруженные силы Асада в химической атаке
на город Думу в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация
здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43
человека. По данным волонтерской организации “Белые шлемы“, в Думе
погибли 100 человек.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и
Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Местные СМИ
утверждают, что в результате обстрела пострадали от трех до
шести человек.
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