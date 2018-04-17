Президент Сирии Башар Асад получил орден Почетного легиона – высшую государственную награду Франции – в 2001 году от тогдашнего президента страны Жака Ширака. Источник AFP сообщил, что Елисейский дворец уже начал процедуру лишения награды. Асад был награжден высшим знаком отличия во Франции в 2001 году Фото: EPA В Елисейском дворце подтвердили, что великий магистр ордена – Макрон – уже начал процедуру лишения награды.Агентство напоминает, что Асад получил орден Почетного легиона в 2001 году из рук тогдашнего президента Франции Жака Ширака.Решение о лишении Асада высшей французской награды принято на фоне обострения конфликта в Сирии: западные страны обвинили вооруженные силы Асада в химической атаке на город Думу в Восточной Гуте 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стали 43 человека. По данным волонтерской организации “Белые шлемы“, в Думе погибли 100 человек.В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по трем объектам в Сирии. Местные СМИ утверждают, что в результате обстрела пострадали от трех до шести человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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