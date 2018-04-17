Во время жаркой погоды возникает потребность утолить жажду, но большим количеством обычной воды к можно очень легко перегрузить почки, сообщает real-vin.

Существует мнение, что оптимальным вариантом являеться немного подсоленная вода. Но это не так. Прежде только, дело в том, что натрий, содержащийся в соли, может вызвать мышечную слабость.

По словам ученых считают, что гораздо правильней пить воду, максимально близкую по составу к плазме нашей крови. В такой воде должны присутствовать калий, магний, гидрокарбонаты - они предотвращают закисление воды и придают ей немного щелочной вкус.

Кроме этого, в жаркую погоду рекомендуется пить воду прохладной, но не ледяной. На ее обогрев организм тратит энергию и таким образом сокращает выделение пота.

Стоит отметить, что из других напитков следует отдавать предпочтение зеленому чаю.

Также в чашку можно добавить ложечку масла грецкого ореха или оливкового масла, как делают на Востоке. Таким образом организм расщепляет жиры, в результате этого образуется эндогенная (“внутренняя”) вода, что тоже ослабляет жажду.

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