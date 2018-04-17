Применение химического оружия в Сирии— это стопроцентная гарантия появления диалога с Западом, тем более, имея на этот случай козла отпущения Асада, не воспользоваться такой возможностью было бы совершенно непростительно для Кремля и Лубянки. Этот безукоризненный прием создать проблему, а затем стать в ней «решалой», не только в криминальном мире, но и в правоохранительной системе России, стал основным инструментарием эффективной деятельности этих структур.

Путин непременно на шаг впереди всех попыток Запада остановить и обуздать его, и до тех пор, пока на Капитолийском холме не поймут, что с путинским режимом нужен дополнительный временный, особый инструментарий реагирования, мир так и будет получать и переваривать разного рода проблемы, которые с легкостью штампуют в Кремле и на Лубянке, — пишет российский политик Наталья Гулевская.

Западный мир изначально делает ошибку, когда рассматривает поведение Кремля, ища причинно-следственную связь его поступков, исходя из общепринятых норм поведения современного цивилизованного социума. Бороться законными и правовыми методами с явными беспредельщиками, для которых общечеловеческие ценности пустой звук — это бессмысленная и дискредитирующая себя затея. Ядерное оружие, вето в Совете Безопасности ООН и нескончаемые природные ресурсы обесценивают все попытки запада повлиять на правящую клику и призвать политический истеблишмент к благоразумию, информирует svodka.net.

Не нужно тратить время и усилия на лубянскую банду. Для чекистов нет ни закона, которому они готовы подчиняться, ни авторитетного мнения, которое они способны услышать, ни количества людских потерь, которые для них будут неприемлемыми. Мир уже потерял свое влияние на РФ, как когда-то потерял на КНДР, и сегодня нужно выстраивать санкции и ужесточать наказание против лиц, находящихся в правовом поле, где законы и общечеловеческие нормы главенствуют в современном цивилизованном социуме. Санкции должны быть направлены и ужесточаться не против России, а против физических и юридических лиц, которые будут иметь соприкосновения с объявленными персонажами, организациями и госструктурами, попавшими в санкционный список.

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