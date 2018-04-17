Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что Международный валютный фонд ожидает от Украины активных шагов в борьбе с коррупцией. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Данилюк назвал принятие закона о создании антикоррупционного суда ключевым для МВФ Фото: Олександр Данилюк / Facebook По словам Данилюка, МВФ ожидает от Украины активных шагов в борьбе с коррупцией, в том числе принятия закона об антикоррупционном суде."У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов. Это и принятие закона о создании антикоррупционного суда. Это должен быть закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это ключевое", – отметил он.Данилюк отправился в Вашингтон 17 апреля для встреч с руководством МВФ и Всемирного банка, а также с коллегами из США, Германии, Франции и Канады.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.16 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что профильный комитет парламента уже завершает рассматривать поправки к законопроекту об антикоррупционном суде.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки мвф данилюк украины закона антикоррупционном Теги: политика