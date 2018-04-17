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Данилюк сообщил, что Украина может получить $2 млрд от МВФ в мае-июне
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17.04.2018 21:03
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Министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что
Международный валютный фонд ожидает от Украины активных шагов в
борьбе с коррупцией. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Данилюк назвал принятие закона о создании антикоррупционного
суда ключевым для МВФ Фото: Олександр Данилюк / Facebook По словам
Данилюка, МВФ ожидает от Украины активных шагов в борьбе с
коррупцией, в том числе принятия закона об антикоррупционном
суде."У нас сейчас на повестке дня несколько вопросов. Это и
принятие закона о создании антикоррупционного суда. Это должен быть
закон, который удастся эффективно и быстро имплементировать. Это
ключевое", – отметил он.Данилюк отправился в Вашингтон 17
апреля для встреч с руководством МВФ и Всемирного банка, а также с
коллегами из США, Германии, Франции и Канады.22 декабря 2017 года
президент Украины Петр Порошенко внес в
парламент законопроект №7440 "О Высшем
антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в
Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в
котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный
банк также выразил недовольство документом, заявив,
что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления
Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили,
что считают законопроект соответствующим рекомендациям
Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не
соответствует требованиям Международного валютного фонда для
получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал
законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении.
Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны
создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.16
апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что профильный
комитет парламента уже завершает рассматривать поправки к
законопроекту об антикоррупционном суде.В настоящий момент дела,
которые расследует Национальное антикоррупционное бюро,
рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом
районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал,
что суды часто затягивают дела бюро.
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