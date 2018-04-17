Британские власти заявили, что работы по химической очистке займут несколько месяцев

Об этом сообщает DW .

"Сейчас деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химчистки, в частности, проходят ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

В работах по деконтаминации примут участие около 190 специалистов, процесс контролирует министерство окружающей среды.

Британские власти заявили, что работы по химической очистке займут несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, имело жидкую форму.