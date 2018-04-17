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В Солсбери проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей
17.04.2018 21:07
В Солсбери проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей
Британские власти заявили, что работы по химической очистке займут несколько месяцев
В британском Солсбери группа специалистов во вторник начала химическую очистку мест, фигурирующих в деле об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипача и его дочери Юлии.
В Солсбери проводят химическую очистку мест, связанных с отравлением Скрипалей Фото: ЕРА

Об этом сообщает DW.

"Сейчас деконтаминация проводится на 9 объектах, связанных с отравлением Скрипалей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что химчистки, в частности, проходят ресторан Zizzi и паб The Mill, куда Скрипали заходили незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии в сквере.

В работах по деконтаминации примут участие около 190 специалистов, процесс контролирует министерство окружающей среды.

Британские власти заявили, что работы по химической очистке займут несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что нервно-паралитическое вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, имело жидкую форму.

Напомним, на этой неделе привлеченные к расследованию происшествия в Солсбери эксперты ОЗХО сообщили о правильности выводов Великобритании относительно ядовитого вещества, которое было применено во время нападения на Скрипалей.

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