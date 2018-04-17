|Появилось первое фото Савченко после голодания в СИЗО
|17.04.2018 21:08
|
В сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая находится под стражей и голодает уже четвертую неделю.передает со ссылкой на .На снимке видно, что Савченко похудела. Нардеп объявила голодовку 23 марта. Заявление сделала во время своего выступления в суде. После этого сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания потеряла 15 килограмм.
Савченко инкриминируют совершение действий с целью
насильственного свержения конституционного строя и захвата
государственной власти, посягательство на жизнь государственного
или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту,
содействие террористической организации и незаконное обращение с
оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.