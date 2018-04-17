В сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая находится под стражей и голодает уже четвертую неделю.передает со ссылкой на .

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

13 апреля Савченко не смогла пройти допрос на полиграфе из-за того, что подозреваемая голодает 20 дней. Провести процедуру корректно было невозможно. Пройти тест на детекторе лжи нардеп смогла 17 апреля.

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