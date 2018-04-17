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Появилось первое фото Савченко после голодания в СИЗО
17.04.2018 21:08
Появилось первое фото Савченко после голодания в СИЗО По теме:

В сети появилось фото внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая находится под стражей и голодает уже четвертую неделю.передает со ссылкой на .

На снимке видно, что Савченко похудела. Нардеп объявила голодовку 23 марта. Заявление сделала во время своего выступления в суде. После этого сестра и мать Савченко говорили, что она за 20 дней голодания потеряла 15 килограмм.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
23 марта Шевченковский райсуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.
13 апреля Савченко не смогла пройти допрос на полиграфе из-за того, что подозреваемая голодает 20 дней. Провести процедуру корректно было невозможно. Пройти тест на детекторе лжи нардеп смогла 17 апреля.







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