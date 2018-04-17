В Константиновке в Донецкой области вследствие неосторожного обращения со взрывоопасным предметом 16-летний подросток получил травмы руки. Парня госпитализировали. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает

"18-летний юноша и его 16-летний друг нашли дымовую шашку. Младший решил поджечь ее, и пиротехническое средство взорвалось у него в руке", - отметили в пресс-службе Константиновского отдела полиции.

С многочисленными травмами верхних конечностей подростка доставили в больницу.

Напомним, трое подростков в Кременчуге пострадали в результате взрыва самодельной петарды. Так, они получили травмы нижних конечностей.

Также сообщал, что в столичном парке Киото во время массовой драки мужчина бросил людям под ноги гранату.

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