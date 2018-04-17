Американские ученые пришли к выводу, что Луна уже давно является не единственным объектом естественного происхождения, вращающимся вокруг Земли.

Обнаруженный объект под названием 2016 HO3 не представляет собой спутник в полном смысле этого слова, однако он уже очень давно не отдалялся от планеты на большое расстояние, и в обозримом будущем эта ситуация не изменится, информирует svodka.net.

Как следует из названия астероида, открыт он был в прошлом году — специалисты американского аэрокосмического агентства NASA увидели его в апреле благодаря системе телескопов Pan-STARRS 1. Этот объект находится на орбите Солнца, однако из-за особенностей траектории уже почти сто лет вращается вокруг Земли, и как показывают расчеты, не покинет ее, по меньшей мере, еще несколько веков. Он может отдалиться от нашей планеты на расстояние, примерно в 200 раз превышающее дистанцию до Луны, однако земное притяжение не позволяет ему оказаться еще дальше. В то же время, не подходит он и слишком близко к Земле, так что столкновение с ним планете не угрожает.

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2016 HO3 — не первый и не единственный объект, который можно отнести к так называемым квазиспутникам Земли, однако другие подобные астероиды не могут оставаться в этом «статусе» слишком долго, и лишь этот астероид стал вести себя подобно спутнику около века назад, и, по мнению исследователей, не будет слишком отдаляться от нее еще на протяжении нескольких столетий.

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«Вторая луна» обладает очень скромными размерами, и по этой причине 2016 HO3 не может стать причиной затмения на Земле — он для этого слишком мал, и даже если окажется между Землей и Солнцем, попросту не будет отбрасывать сколь бы то ни было значимую тень. Впрочем даже если бы астероид был размером с Луну, принципиальным образом это ситуацию не изменило — с учетом того, насколько квазиспутник дальше от Земли, он должен был бы быть размером с Юпитер, чтобы полностью «загородить» Солнце.

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