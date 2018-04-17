Специалист войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии Александр Родионов утверждает, что боевики в городе Дума производили химическое оружие. Российские военные утверждают, что нашли в Думе химическое оружие Фото: ЕРА По словам Родионова, при осмотре Думы специалисты войск РХБЗ нашли тиодигликоль и диэтаноламин, которые контролируются конвенцией и используются для получения сернистого и азотистого иприта.Также на складе был обнаружен баллон с хлором, аналог которого по словам российских военных использовали боевики для "постановки фейкового сюжета". По мнению Родионова, лаборатория использовалась сирийскими незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ.16 апреля экспертам не удалось получить допуск сирийских властей на посещение Думы. Российские СМИ сообщали, что в городе якобы идут бои между правительственными войсками и силами оппозиции, хотя еще неделю назад сообщалось, что повстанцы покинули район.Делегация США в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что Россия за это время могла уничтожить улики применения химического оружия в Думе.Эксперты ОЗХО днем 17 апреля въехали в Думу.Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами атаки стали 70 человек, у 43 из них были обнаружены признаки отравления токсичными веществами. По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибли 100 человек.Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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