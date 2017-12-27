Брат певицы Мадонны, прежний бездомным, вернулся к родственникам.
Брат Мадонны обвинял ее в игнорировании его проблем Фото: EPA Об
этом Mirror рассказал его брат, Кристофер Чикконе.Энтони
Чикконе прошел курс лечения от алкоголизма в реабилитационном
центре и вернулся домой. Ранее брат Мадонны жил под мостом в
Мичигане. Он упрекал певицу, что та не предоставляет ему
помощь.Мадонна родилась 16 августа 1958 года в многодетной
семье. Она третья из шести детей, и является первой дочерью.В 1978
году будущая певица переехала в Нью-Йорк ради карьеры в
танцевальной труппе. Сначала была участницей рок-групп, а позже
начала сольную карьеру.
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