Брат певицы Мадонны, прежний бездомным, вернулся к родственникам. Брат Мадонны обвинял ее в игнорировании его проблем Фото: EPA Об этом Mirror рассказал его брат, Кристофер Чикконе.Энтони Чикконе прошел курс лечения от алкоголизма в реабилитационном центре и вернулся домой. Ранее брат Мадонны жил под мостом в Мичигане. Он упрекал певицу, что та не предоставляет ему помощь.Мадонна родилась 16 августа 1958 года в многодетной семье. Она третья из шести детей, и является первой дочерью.В 1978 году будущая певица переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки брат мадонны вернулся чикконе энтони Теги: новости