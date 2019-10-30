И есть такие продукты, которые лучше исключить из завтрака.

Цитрусовые

Цитрусовые – потенциальный аллерген, и даже если у вас нет выраженной аллергии на эти продукты, они существенно «напрягут» иммунитет. Из-за высокого содержания кислот цитрусовые также могут спровоцировать неприятные ощущения в желудке, раздражая его стенки.

Еще цитрусовые – низкокалорийны и не дадут вам необходимого количества энергии на весь день. Это не значит, что их нужно совсем исключать из завтрака – просто доля их должна быть совсем небольшой.

Картофель

Картофель, в противовес цитрусу, наоборот содержит много калорий и чреват тяжестью в желудке, симптомами несварения и как следствие подавленного настроения. К тому же такой завтрак на постоянной основе ведет к увеличению твоего веса.

Йогурт

Йогурт часто рекомендуют употреблять именно за завтраком. Но если вы едите йогурт перед или вместо завтрака, то польза организму нулевая. Во-первых, калорий для поддержания организма до обеда недостаточно. Во-вторых, полезные бактерии, которые содержит йогурт, требуют компании других продуктов, чтобы вступать в реакцию. В пустом желудке их быстро переварит желудочный сок, и полезное действие бактерий сводится на нет.

Хлеб из пшеничной муки

Все хлебобулочные изделия, в том числе и сладкая выпечка – источник глюкозы, которая заставляет вес тела расти. А дрожжи, содержащиеся в выпечке, вызовут чувство распирания, газообразование и боли в желудке и кишечнике. Поэтому бутерброд на основе хлеба – плохой вариант завтрака.

Чеснок

Мало кому приходит идея есть блюда с чесноком на завтрак – все же неприятный запах после него сохраняется в течение суток, а то и дольше. Но даже если вам не нужно выходить из дома и вы можешь поработать вне офиса, чеснок может спровоцировать колики и спазмы в кишечнике, а это никак не способствует вашей продуктивности.

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