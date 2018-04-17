Поклонники генерального директора Tesla Илона Маска собрали деньги на новый диван для него, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что такое решение они приняли после того, как Маск признался, что из-за производственных трудностей сутками не уходит с автозавода Tesla, и даже спит в офисе.

Маск рассказал, что в конференц-зале компании есть диван, но он очень тесный и неудобный, что иногда миллиардер ложится прямо на пол.

"Мы, как общество, такого не потерпим. Давайте скинемся все вместе и купим Илону новый диван для сна!" - зявявил создатель краудфандинговой кампании, житель Калифорнии Бен Саллинс.

За сутки Саллинсу пришло более двух тысяч долларов от 160 человек.

Саллинс планирует связаться с Маском через Twitter и договориться о передаче подарка. Если тот не проявит интереса, собранные деньги пойдут на благотворительность.

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