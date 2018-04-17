|Немите волосся і "стара" сукня: Тіна Кароль здивувала образом (ФОТО)
|17.04.2018 21:14
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Цієї неділі відьувся перший прямий ефір шоу "Голос країни-8" і одним з найбільш очікуваних став вихід зіркових тренерів, зокрема й Тіни Кароль.
Співачка вразила шанувальників, обравши (вкотре!) сукню з латексу від Atsuko Kudo, поверх якої одягла прозору накидку, прикрашену пір'ям. Цікаво, що цю сукню зірка вже обирала для прослуховуваннь на "Голосі".
Наряд артистки зі сміливим декольте доповнили модні мюли, а от зачіска була доволі нестандартною - з ефектом мокрого волосся, яке на світлинах узагалі виглядало як брудне.
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