Президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна с вступлением в должность премьер-министра Армении. Об этом сообщается на сайте Кремля, передает

Путин отметил, что назначение на эту должность подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна.

"Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет помогать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.

Напомним, парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером страны.

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