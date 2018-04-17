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Сытник о разоблаченных агентах НАБУ: Им вручены сообщения о подозрении, но меры не выбраны. Это очень талантливые люди
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17.04.2018 21:19
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Задержанным Службой безопасности Украины в 2017 году агентам
Национального антикоррупционного бюро, между которых Екатерина
Сикорская и Сергей Боярский, сообщили о подозрении, они готовы к
любому развитию событий, заявил глава НАБУ Артем Сытник. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Агенты НАБУ были
задержаны в ноябре 2017 года Фото: The National Anti-Corruption
Bureau of Ukraine / Flickr . Отвечая на вопрос, чем
закончилось расследование в их отношении, глава НАБУ заявил, что
меры пресечения раскрытым агентам еще не выбраны."Им вручены
сообщения о подозрении, но меры не выбраны. Они продолжают работать
в нашей команде, конечно, с учетом того, что уже раскрыты. Это
очень талантливые люди. Чем закончится это дело, зависит не от нас.
По моему мнению, действия наших сотрудников полностью
соответствовали закону. Поэтому, я уверен – каждый из них готов к
судебному разбирательству. Пойдет Генпрокуратура на риск и направит
дела в суд? Не знаю. Я бы на их месте этого не делал. Но решать им.
В принципе, наши сотрудники готовы к любому развитию событий", –
подчеркнул Сытник.29 ноября 2017 года в пресс-службе
Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в
$15 тыс. замглавы ведомства Дине Пимаховой СБУ задержала
агента НАБУ Сергея Боярского.Пимахова рассказала, что
несколько месяцев назад познакомилась с человеком,
который представился сотрудником арабского инвестиционного
фонда "Мобадала" Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался
завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что
этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей
решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией
иностранных граждан на территории Украины", но она отказывалась.
Зампред Госмиграционной службы добавила, что в ходе задержания
Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть
документы на имя Сергея Боярского."Цензор.НЕТ" сообщил, что
СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под
прикрытием, между них – "агент Екатерина"
(Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима
Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата
(внефракционный), а также сотрудник НАБУ Боярский.В НАБУ
заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию
Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление
участников организованной преступной группировки в Государственной
миграционной службе Украины, и назвали такие действия
правоохранителей "диверсией".3 декабря генпрокурор Юрий Луценко в
телеинтервью заявил, что агенты НАБУ получили работу с
нарушением украинского законодательства – без открытого
конкурса.
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