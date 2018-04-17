Задержанным Службой безопасности Украины в 2017 году агентам Национального антикоррупционного бюро, между которых Екатерина Сикорская и Сергей Боярский, сообщили о подозрении, они готовы к любому развитию событий, заявил глава НАБУ Артем Сытник. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Агенты НАБУ были задержаны в ноябре 2017 года Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr . Отвечая на вопрос, чем закончилось расследование в их отношении, глава НАБУ заявил, что меры пресечения раскрытым агентам еще не выбраны."Им вручены сообщения о подозрении, но меры не выбраны. Они продолжают работать в нашей команде, конечно, с учетом того, что уже раскрыты. Это очень талантливые люди. Чем закончится это дело, зависит не от нас. По моему мнению, действия наших сотрудников полностью соответствовали закону. Поэтому, я уверен – каждый из них готов к судебному разбирательству. Пойдет Генпрокуратура на риск и направит дела в суд? Не знаю. Я бы на их месте этого не делал. Но решать им. В принципе, наши сотрудники готовы к любому развитию событий", – подчеркнул Сытник.29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. замглавы ведомства Дине Пимаховой СБУ задержала агента НАБУ Сергея Боярского.Пимахова рассказала, что несколько месяцев назад познакомилась с человеком, который представился сотрудником арабского инвестиционного фонда "Мобадала" Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины", но она отказывалась. Зампред Госмиграционной службы добавила, что в ходе задержания Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть документы на имя Сергея Боярского."Цензор.НЕТ" сообщил, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, между них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудник НАБУ Боярский.В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".3 декабря генпрокурор Юрий Луценко в телеинтервью заявил, что агенты НАБУ получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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