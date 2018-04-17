|Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает
|17.04.2018 21:24
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18 апреля в Украине усилится ветер18 апреля в Украину придет холодный атмосферный фронт, за которым распространится более холодный воздуха
Фото: google.com
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В дневные часы температура воздуха снизится до + 12 +18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и за 20 градусов.
Дожди пройдут ближайшей ночью и утром на западе и севере Украины. Днем в среду осадки пойдут на Центр и Восток. Только Донбасс и весь Юг затронут мало.
18 апреля в Украине усилится ветер.
В Киеве фронт будет проходить ночью и утром, соответственно вероятность осадков - именно на эту часть суток. А завтра днем дождей не предвидится, однако станет порывистым ветер и свежее - воздух. В среду градусы еще более-менее, днем до +17-ти.
"А вот 19 апреля у нас будет какабека - дождь, ветер и 12 градусов. Поэтому выбирайте сегодняшний день для обоняния цветочков, а в среду-четверг обратите внимание на себя и свое здоровье", - отмечает синоптик.