18 апреля в Украине усилится ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .

В дневные часы температура воздуха снизится до + 12 +18 градусов. На юге и юго-востоке еще будет +20 и за 20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью и утром на западе и севере Украины. Днем в среду осадки пойдут на Центр и Восток. Только Донбасс и весь Юг затронут мало.

18 апреля в Украине усилится ветер.

В Киеве фронт будет проходить ночью и утром, соответственно вероятность осадков - именно на эту часть суток. А завтра днем ​​дождей не предвидится, однако станет порывистым ветер и свежее - воздух. В среду градусы еще более-менее, днем ​​до +17-ти.