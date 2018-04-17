У лайнера американской авиакомпании Southwest Airlines взорвался двигатель. Самолет выполнял рейс из Нью-Йорка в Даллас.

Отмечается, что на борту было 143 пассажира и 5 членов экипажа. Об инциденте сообщили сегодня в эфире телеканал " ньюс",передает со ссылкой на .

После взрыва самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Сообщают об одном пострадавшем, которого задело осколками, мужчину доставили в больницу.

Другой информации о пострадавших и причине взрыва пока нет.

В России, близко от города Липецк разбился легкомоторный самолет. На борту самолета был пилот и пассажир, оба погибли.

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