С 2000 года количество матерей-одиночек в Украине увеличилось в 22 раза. Министр соцполитики Андрей Рева связал это с увеличением выплат государственной социальной помощи. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева прокомментировал увеличение количества матерей, которые растят детей без мужа Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook По данным ведомства, с 2000 года количество матерей-одиночек в стране увеличилось в 22 раза."Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа, ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь – малообеспеченность. Сама наша система социальной защиты, как бы страшно это не звучало, стимулирует людей не вступать в брак", – сказал Рева.Согласно закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", помощь на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в размере, равному разнице между 100 процентами прожиточного минимума для ребенка (сейчас 1492–1860 грн) и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.Рева говорил, что каждый пятый ребенок в Украине рождается вне брака. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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