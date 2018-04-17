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Рева: Система социальной защиты в Украине стимулирует людей не вступать в брак
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17.04.2018 21:27
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С 2000 года количество матерей-одиночек в Украине увеличилось в 22
раза. Министр соцполитики Андрей Рева связал это с увеличением
выплат государственной социальной помощи. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Рева прокомментировал увеличение
количества матерей, которые растят детей без мужа Фото:
Міністерство соціальної політики України / Facebook По данным
ведомства, с 2000 года количество матерей-одиночек в стране
увеличилось в 22 раза."Проблема заключается в том, что мы создали
такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям
сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении
субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет
мужа, ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь
государственную социальную помощь – малообеспеченность. Сама
наша система социальной защиты, как бы страшно это не звучало,
стимулирует людей не вступать в брак", – сказал Рева.Согласно
закону Украины "О государственной помощи семьям с детьми", помощь
на детей одиноким матерям (отцам, вдовам, вдовцам) назначается в
размере, равному разнице между 100 процентами прожиточного минимума
для ребенка (сейчас 1492–1860 грн) и среднемесячным совокупным
доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть
месяцев.Рева говорил, что каждый пятый ребенок в Украине рождается
вне брака.
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