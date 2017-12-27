Военный корреспондент террористической «ДНР» Геннадий Дубовой сделал признание, что боевики из-за таких как пропагандист «ДНР» Константин Долгов отступают на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter блогер под ником Necro Mancer‏, который специализируется на мониторинге незаконных вооруженных формирований, информирует еizvestia.com.

«В последнее время у меня постоянно спрашивают, кто такой Константин Долгов и почему он поливает грязью нашу Республику. Отвечаю. Он – никто. Нуль. Не прежний ни в одном бою. Тупой массовик — затейник. Из-за таких, как он мы проиграли в Харькове. Из-за подобных ему мы отступаем на всех фронтах. Почему Республика ему платила деньги… простите… Не знаю. Спросите у руководства Республики. Мне Никто и никогда не платил. Этот пост – ответ на надоевшие вопросы, и только», — пишет блогер со ссылкой на военного корреспондента террористической «ДНР».

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