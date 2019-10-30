|"Слуги народа" напали с кулаками на оппозиционеров, чтоб не голосовать за расследование трагедии в Одессе 2 мая
|30.10.2019 13:59
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В Верховной Раде IX созыва произошла первая борьба с участием нардепа от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николая Скорика и представителя партии монобольшинства Николая Тищенко.
Скорик и Тищенко потолкались после того, как Верховная Рада отклонила проект постановления о создании Временной следственной комиссии для расследования трагедии 2 мая в Одессе, которую должен был возглавить Николай Скорик.
После инцидента журналисты спросили в кулуарах, будет ли Николай Скорик писать заявление в связи с тем, что ему оторвали пуговицу.
Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в результате пожара в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.
При этом множество обвинений выдвинули против самих участников столкновения, в основном антимайдановцев.