Обсуждалась Сирия, Украина и "Северный поток-2"

Во время разговора обсуждалась ситуация в Сирии и Украины, а также строительство газопровода "Северный поток-2", - сообщает DW со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.

При этом на сайте Кремля говорится, что Путин в разговоре "подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирии, грубо нарушили нормы международного права и нанесли существенный вред процессу мирного урегулирования сирийского кризиса".

Меркель позже раскритиковала действия России в Украине и Сирии. Она, в частности, заявила, что раз Путин поддерживает режим Башара Асада, то Москва в этом случае также рядом с Дамаском несет ответственность за атаку в городе Дума. Канцлер при этом настаивает на том, чтобы продолжать разговор с Россией. По словам Меркель, она может встретиться с Владимиром Путиным "в ближайшем будущем".

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель 9 апреля уже проводила телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, главной темой которой была ситуация на востоке Украины.