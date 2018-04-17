Погода, Новости, загрузка...
В Черновицкой области в реке обнаружили тело младенца
17.04.2018 21:34
В Черновицкой области в реке обнаружили тело младенца

В Черновицкой области в реке местные жители обнаружили тело мальчика-младенца.

«Утром 16 апреля полиции поступило сообщение об обнаружении на территории города Вашковцы в реке Теплица мертвого новорожденного мальчика. Тело младенца находилось в полиэтиленовом пакете», — говорится в сообщении, информирует svodka.net.

По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное расследование.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить