В Черновицкой области в реке обнаружили тело младенца В Черновицкой области в реке местные жители обнаружили тело мальчика-младенца. «Утром 16 апреля полиции поступило сообщение об обнаружении на территории города Вашковцы в реке Теплица мертвого новорожденного мальчика. Тело младенца находилось в полиэтиленовом пакете», — говорится в сообщении, информирует svodka.net. По результатам осмотра тела ребенка, видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Для установления причин смерти тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время проводится досудебное расследование.



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